「同意境內放核廢料？」 反核團體怒嗆擁核中彰雲嘉首長

2019-04-10 19:31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕核電戰火再起，擁核與反核團體各自提出公投案，全台廢核行動平台今天於立法院召開記者會，點名支持核電的台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善和嘉義市長黃敏惠，是否同意讓中、彰、雲、嘉存放核廢料？此外，面對擁核派步步進逼，團體們也呼籲民眾參與4月27日高雄、台北舉行的廢核遊行，響應廢核公投提案。

反核團體日前領銜提出「你是否同意在高放射性核廢料最終處置場完成建置前不得興建、擴建、續建或延長核電廠之計畫」的公投提案；擁核團體提出核四商轉公投、以核減煤、延長核電廠使用執照20年等公投提案，雙方都想拚綁明年總統大選投票。

地球公民基金會副執行長蔡中岳指出，這次當選的縣市長當中，有許多支持核能，包括中、彰、雲、嘉現在的首長，這些區域離目前核電廠都很遙遠。他希望請教這些首長，若支持核能發電，是否嘗試溝通在縣市境內放置核廢料？

「只要核電不要核廢料是負責的做法嗎？」綠色公民行動聯盟祕書長崔愫欣質疑，台灣的核電政策已經40年，核廢料卻沒有地方去，就像我們蓋房子不蓋廁所一樣，並不合理。核一、二、三廠合計已經產生18270束高放射性核廢料，必須要先放在燃料池冷卻10年，再移出使用乾式貯存40年，燃料池現在已經爆滿，高階核廢料必須要10萬年，「你願意你的縣市放核廢料嗎？」

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅說，擁核的縣市首長都集中在台灣中部，但是事實上核子事故的污染都飄得很遠，台灣這麼小，事實上都會受到影響，絕對不能不能因為自己轄內沒有核電廠，或因為空污問題，就支持核電。解決空污有很多方法，可以輔導高空污廠商轉型等等，指望其他縣市核電廠延役，是不負責任的做法。

民進黨立委陳曼麗說，希望各首長在發言的時候要考慮到民意基礎，「你願意發展核電廠，我們也願意把核電廠放在你們的縣市，當你願意承受的時候，再來說你有能力要核電。」

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