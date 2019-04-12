針對馬江推核四重啟 草根調查：逾半民眾不願表示意見

2019-04-12 10:54

〔記者林曉雲／台北報導〕草根影響力文教基金會今天發布一份能源政策民調，44％受訪民眾認為不能廢除核電，42.45％認為台灣目前要廢核言之過早，「相信」和「不相信」政府聲稱能穩定供電的保證各約3成，但值得注意的是，民調問「是否贊成馬英九和江宜樺主張重啟核四、核一二三延役」，受訪民眾高達56.77％「不表示意見」，支持僅24.85％，反對18.37％。

草根民調共計1034名民眾有效受電訪，受訪者女大於男，年齡分布尚平均，大學和專科學歷較多，68％無政黨傾向，偏藍17％，偏綠15％，但受訪者以退休、商業和家管等較多。靜宜大學教授顏永森表示，這次調查結果顯示，民眾對能源政策多不清楚或感受不到政府積極作為，才會選擇不表示意見。

去年公投結果多數民眾支持「以核養綠」，公投發起人清大原子科學院院長李敏認為，台灣未來會缺電，主張核能與自然能源並存。中央政府則朝著「2025年達成非核家園」目標邁進，以50％天然氣、30％燃煤、20％再生能源，完全取代核電。

清大工程與系統科學系教授葉宗洸表示，前幾天氣溫高，用電量愈來愈多，政府卻已在透支未來的電力，政府打算用再生能源來替代除役核電，目前進行的進度又令人憂心，他預言2021年就會缺電；淡江大學經濟系教授廖惠珠表示，民眾關心空污議題，火力發電廠勢必須降載，再生能源最大問題是間歇性發電，2025年之前就會面臨很大缺電危機。

出席記者會的學者尚包括中華經濟研究院研究員陳中舜、醒吾科大副教授蔡志明等人，會中對政府提出建議，民眾對於「為穩定發電，核電不能廢。」、「不用核電， 將造成供電量不穩問題。」、「台灣目前要廢核言之過早」、「政府應尊重公投結果將核電當備用電源」四議題，同意大於不同意，政府應加強能源政策溝通與民眾宣導，且應負責任推動可行且完善能源政策。

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