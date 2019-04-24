「鐵研中心設置草案」一讀通過 目標10年增軌道國產產值428.7億

2019-04-24 11:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今審查通過「財團法人鐵道技術研究及驗證中心設置條例草案」，預計112年正式營運，審查時立委質疑，鐵研中心未來營運後，每年成本約要3.1億元，但收入僅1.4億元，1.7億元財務缺口多需由政府編列預算補貼。交通部鐵道局長胡湘麟表示，鐵研中心成立並非是為了營利，主要效益是針對台灣鐵道產業研究發展、技術產品驗證衍伸效益等，根據估算，鐵研中心成立後10年，目標提高國內鐵道產值428.74億元。

以國內鐵道產業現況，10年在車輛系統、號誌系統、電力系統的產值約2752億元，當中國產佔比達42.3%，產值約1163億元。鐵研中心成立後，每年支出3.1億元，包含人事、土地租金、建物租金、營運財務支出等，收入方面主要是接受國內產業界檢測申請，約1.4億元。

針對人事成本方面，立法委員林俊憲表示，鐵研中心籌備期每人平均年薪就高達114萬元、營運期1至10年每人平均年薪更高達140萬元，希望不要成為政治酬庸或是養老的單位；李昆澤表示，不希望鐵研中心成為運研所第二，以出差跟委外做為重要工作內容。

交通部政次王國材表示，相關人事費用未來還是會在審查，高階人員薪水也都較一般團法人還低。胡湘麟則回應，人事費用中包含獎金、勞保、健保、退休金等，以年薪來看，估算董事長月薪14.5萬、執行長12.5萬、主管級10.5萬、研究人員7.5萬元，而最終組織規模會有150人，當中11位是主管職、119位是技術研究人員、20位是行政人員。

台灣軌道產業未來除捷運、輕軌建設後，個軌道產業未來都還有幾十年的維修保養，雖然現在採購做不到國產化，但未來零組件、內裝設備，就能經由鐵研中心驗證，讓國內鐵道系統業者，可採購經軌研中心驗證的國內廠商產品，不一要取得國外驗證。

軌研中心行政院已核定經費41.76億元，軌研中心基礎設施場域及驗證儀器設備（列車牽引系統、轉向架、集電弓、車門、軌道複合基鈑、軌道號誌、自動列車防撞系統、轉轍器等檢測驗證設備）都已準備採購。胡湘麟表示，鐵研中心場域建置、研究設備採購、人員招募等，預計還需2-3年的時間，預計112年能正式開始營運。

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