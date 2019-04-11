立院初審通過國防產發條例 關鍵條文皆送朝野協商

2019-04-11 14:24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日初審通過「國防產業發展條例草案」，規範國防產業廠商分級制度，以及認證分級制度的第三公正方相關規範。不過，攸關獎勵措施的第12條，以及得標廠商提撥國防工業發展基金額度的第14條，各界仍有不同意見，因此共有8條關鍵條文，將送交立法院院會朝野協商處理。

「國防產業發展條例草案」為攸關我國國防廠商分級、「國防自主」政策發展、國防科技培植的重要法案，為求慎重，在法案實質審查前，立院外交及國防委員會也在本週一召開公聽會，收集各方意見，但24條條文之中，1條被刪除，另有8條保留至朝野協商。

被保留的第12條規定，政府或相關行政法人得依政府政策、國防產業專長領域項別及需求，獎勵合格廠商。而獎勵方式包括「捐（補）助」、「資金、技術投資或授權」、「優先採購軍品」及「提供融資及優惠利率」。國防部解釋，此條旨為扶植國內產業發展與升級。

第14條則規定，得標廠商必須依一定比例提撥研究經費至財團法人國防工業發展基金會中，用於補助、委託或出資國內學術機構、企業或中科院，進行國防科技研究。國防部指出，若軍品等級為一等列管軍品，契約總額1億元以上，必須提撥千分之五；若軍品等級為二等、三等列管軍品，契約總額1億元以上，必須提撥千分之三。

不過，行政院版「國防產業發展條例草案」出爐後，外界對上述二條議論紛紛，除擔憂第12條賦予中科院「球員兼裁判」，可「一手收錢一手給錢」；第14條的回饋機制，也被質疑會引發標案估價、廠商報價等爭議。但國防部曾發布新聞稿解釋，草案中規劃獎勵措施，是為扶植、刺激國內國防產業發展與升級，規劃國防工業發展基金會信託專戶，從事國防科技研究及關鍵技術發展，解決國內廠商技術障礙。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇表示，部分廠商已接受經濟部、科技部、中科院補助，是否須於草案中又給予補助，值得討論，也有獎補助不適合重複發放的疑慮，條文有修正必要。至於第14條，也是在公聽會至今各界意見最多的條文，外界擔憂造成廠商報價時先「灌水」，灌水的錢又回到國防工業發展基金，與其如此，不如採取實質報價，由國防預算支應國防發展相關基金。

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