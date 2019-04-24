獨家》珍貴畫面！「蛇鷹」出擊反遭巨蛇纏噬 巧遇救星撿回一命

2019-04-24 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕我國中型猛禽「大冠鷲」又名蛇鷹，常以爬行動物為食，是蛇類生物的天敵。日前有民眾爬山時，巧遇一隻被大蛇纏住的大冠鷲，眼見雙方在地面上僵持不下，民眾便持手機將此珍貴畫面錄下，而大冠鷲此時也趁機掙脫束縛低空飛走，最終出擊無功鎩羽而歸，但也撿回一條小命。

李姓民眾在「野生蛇相」臉書社團上傳圖影並PO文表示，「慣例每日上山（觀音山）運動，沒想到半路救了一隻被蛇纏住的大冠鷲」，他接著與網友們討論，確認這條蛇是我國保育類的無毒大型蛇「黑眉錦蛇」。

由於大冠鷲獵食大型蛇類的畫面已屬珍稀，而出現「下剋上」的場景更是百中無一，網友們見狀即展開熱論，有人認為若戰至最終大冠鷲未必會輸，但多數網友相信，大冠鷲這次選錯對手踢到鐵板，直呼牠運氣好，差點就慘淪蛇腹，讓「蛇鷹」之名蒙羞。

大冠鷲又名蛇鷹，是中型猛禽家族成員，平均身長為55至75公分，主要以蛇類為食，平時也捕食蜥蜴、小鳥及小型齧齒類動物等；黑眉錦蛇則為無毒大型蛇類，最大吻肛長度可達2公尺，頭部有一道明顯黑色過眼線，看上去像極了兩道黑色眉毛，因故得名。

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