為柯粉破例團體租借？ YouBike：大甲媽遶境限定道路救援

2019-04-24 00:12

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲參加大甲媽祖遶境，但才走一天就身體不適，緊急從步行改成騎腳踏車，台北市議員簡舒培在質詢時說，YouBike規定不提供團體租借服務，卻打破規定，讓自稱「柯粉」的董先生團體租借。對此，微笑單車（YouBike）公司說，確實沒提供團體租借，但這屬道路救援服務，僅大甲媽祖遶境才有。

簡舒培說，本月9日有位董先生打給交通局，自稱柯粉，要求交通局提供YouBike聯絡方式，後來董先生直接聯絡YouBike，要求公司將幾十輛YouBike送到西螺福興宮。她也質疑，YouBike官網明確寫出「為了提供每個公平租借的機會，因此YouBike不提供團體租借的服務」，為何柯粉可以？

副秘書長陳志銘先是反問：「這確定有嗎？」沒想到，他身旁交通局官員立刻坦承：「有啊，他大概9點打來。」最後陳志銘承諾會再進行了解。

對此，微笑單車說，確實沒提供團體租借，但這屬道路救援，大甲媽祖遶境屬全國性的大活動，每年都有民眾因天氣炎熱，造成體力不支的情況，所以特別針對大甲媽祖遶境提供「道路救援」服務，每輛自行車需花費350元，也會按照使用時間計算租金。這不是常態性，僅大甲媽祖遶境才有。

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