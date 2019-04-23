客運、台鐵「漲」聲不斷 林佳龍：以補貼代替漲價

2019-04-23 20:27

〔記者陳宜加／台北報導〕交通運輸業「漲」聲不斷，今年國道客運業者陸續調漲票價、「凍漲」25年的台鐵票價合理化呼聲也高。交通部長林佳龍今天明確表示，基於人本交通，大眾運輸應屬於「行的人權」，包括客運與台鐵，交通部將研議以補貼代替漲價。

今年初，國道客運業者醞釀調漲票價，但遭剛上任的林佳龍協調暫緩，但春節後仍陸續調漲；公路總局3月初審業者18項成本檢討案，認為票價可以調漲15至20％。林佳龍說，4月15日已函覆公路總局，決議以增加補貼方式因應，避免漲價造成民生負擔與物價波動。

林佳龍指出，公路總局根據18項成本指標審查，但他仔細檢視發現，客運經營成本確實越來越高，但部分效益降低，主因使用舊公式計算，例如乘客數、搭載率等，應換角度看，目前客運服務缺乏捷運或都會區公車的路線，且多為偏遠、困難路線，載客數減少「是果不是因」，因大眾運輸發達，所以搭載率下降。

林佳龍說，他主張「人本交通」，交通部也推出幸福巴士、小黃公車等，應檢視客運票價補貼制度，例如審核路權，將賺錢路線搭配較不賺錢的，否則偏遠地區主要為老人、學生等經濟較弱勢族群，應用補貼讓業者不增加負擔，政府存在意義是縮短城鄉與貧富差距。

林佳龍主張不調票價，否則一旦政府也退場，與他個人的施政理念不符，應避免增加偏遠地區行的負擔，不陷入個別計算指標，要求業者研議提高路線績效。

至於票價凍漲25年的台鐵，林佳龍也提出補貼機制，他說，台鐵有多條特殊服務性路線，多開、多虧損，卻不能收，營運績效應另外計算，不該算在台鐵帳上，改為政府編列預算或其他方式支持，例如目前已有多筆公務預算支應。鐵道於世界各國皆難獲利，況且台鐵每天乘載6、70萬名乘客，涵蓋支線、偏鄉地區。

他認為，應建立正確觀念，鐵道對於偏鄉運輸十分重要，包括65歲以上老人優待票每年10億元價差由台鐵吸收，也不合理，若從帳面上刪除，台鐵票務收支其實沒有太多虧損，社會應多了解並多給予台鐵支持。

針對台鐵票價合理化議題，林佳龍說，台鐵經過票務系統改革，有更好的資訊平台，搭載率可望增加，效益也增加，要一併算台鐵的帳，台鐵可以操之在己的最好，而不是操之在特殊服務功能或針對性的負債。

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