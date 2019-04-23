只要願意也可成為明燈 連惠蘭等身心障礙勞工將獲表揚

2019-04-23 22:43

［記者王涵平／台南報導］南市各界慶祝51勞動節，4月26、27日將分別舉辦勞工表揚大會，其中包括身心障礙者職場楷模16名，從事視障按摩的連惠蘭曾未放棄人生，她表示，只要願意，再殘弱的你也能是一盏明燈。

經營視障理療按摩工作院的連惠蘭，30歲失去雙眼視力，生活全面翻轉，除了生理上的不適應，更大的難關是心理上的門檻。參加生活工作重建後，學習按摩、足底按摩和定向行動，並考取按摩技術士丙級跟乙級執照，以優異成績表現進入佑明視障按摩中心工作10年，一步步重建自己信心，工作之餘仍持續進修按摩技術、人際溝通與醫療疾病等課程，希望顧客得到更好的服務。

自行創業後，帶著導盲犬進修，完成大學學歷並取得教育部獎學金，去年更獲高雄市鳳凰國際蘭馨交流協會頒發「實現夢想獎」獎助學金。

曾是空軍士官的高鴻儒，24歲被診斷出罹患罕見的「貝西氏症候群」，兩年後雙眼全盲，約有1年多的時間都關在家裡，調適心情接受雙眼再也無法看見的事實後，投入按摩業積極增進按摩技巧，考取按摩乙級證照，將精油按摩導入按摩院，提供顧客更多選擇。

他從事按摩業之外，也學著自我理財，成立個人按摩工作室，培養穩定顧客，2014年設立「高手專業按摩」，遴聘按摩師從一開始的9位到現在12位，去年更成立分店「高手專業按摩-東橋店」，遴聘7位按摩師，提供視障按摩師更多就業機會。也常去國小、育幼院、社區演講，分享失明後人生的心路歷程，並且教導他人如何做按摩保健，也會捐款做公益。

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