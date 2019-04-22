南迴鐵路電氣化明年底通車 交通部允2個月內評估改建沿線車站

2019-04-22 14:19

［記者黃明堂／台東報導］南迴鐵路電氣化預計109年底陸續通車，台鐵局採購新的城際車輛也將陸續交車投入營運，但沿線車站圴已老舊。交通部應立委劉櫂豪要求，允諾政策上予以支持，2個月內提出評估規劃。

劉櫂豪表示，今天他在立法院交通委員會質詢交通部政務次長王國材，針對目前鐵道局正辦理南迴鐵路電氣化計畫，他要求南迴鐵路台東沿線各車站應納入辦理站體改善，提供旅客更好的運輸服務，也可規劃小農展售空間。

劉櫂豪表示，台東地區縱谷段各火車站包含池上、關山、鹿野、台東等車站，都已陸續完成站體改善，外觀、站體空間重新設計，讓旅客有舒適的候車環境，也深獲在地居民認同。而南迴鐵路沿線各車站包含康樂、知本、太麻里、金崙、瀧溪、大武等各車站，外觀多已老舊。

劉櫂豪說明，106年就要求交通部南迴各車站無障礙設施需納入南迴鐵路電氣化計畫內，鐵道局因此將大武、瀧溪、金崙、太麻里、知本、康樂等各站陸依據島式月台的數量分別施做2到3座電梯，預計今年陸續完成改善，接下來應針對車站站體進行改善。

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