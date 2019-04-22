響應新南向！「亞洲區域韌性聯盟」將深化東南亞防災交流

2019-04-22 12:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為響應新南向政策，台灣亞洲基金會今日在福華大飯店發表「亞洲區域韌性聯盟宣言」，強調亞洲區域韌性聯盟成立宗旨，在形塑跨智庫、跨領域、跨產業的合作網絡與夥伴關係，共同因應亞洲天然災害及人為危難的挑戰，要發展區域韌性和各地區應變治理能力，以防災擴展台灣國際能見度。

台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌今日與台灣防災產業協會、台北醫學大學、法蘭克福新時代傳媒代表共同簽署宣言，該聯盟為落實目標，將持續召開聯盟工作會議，共享海外據點，共同建構國際網絡。

宣言提及，將以議題式連結聯盟夥伴與東南亞、南亞等區域參與組織，並整合實質合作成果與亞洲區域韌性年度系列活動，建置穩固的長期合作關係。

台灣亞洲基金會表示，這是NGO民間組織所成立的聯盟，主要目標是要深化台灣與東南亞、南亞與紐澳等區域鄰近國家的互動，以災害預防為主。

也將運用亞洲區域韌性合作聯盟架構，引介產學研能量突進韌性開發合作機會，使台灣成為亞洲區域韌性開發與強化的核心，跨大台灣國際能見度和貢獻。

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