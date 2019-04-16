長庚新南向 贈大馬醫院人工電子眼

2019-04-16

〔記者吳亮儀／吉隆坡報導〕配合醫療新南向，長庚醫院昨和馬來亞大學醫學院附設醫院簽署合作備忘錄，捐贈價值六百萬元的人工電子眼，另捐贈十五套洗腎設備給當地醫療機構，並將進行人才培訓和產業鏈合作。

長庚醫院董事長王瑞慧昨在馬來西亞吉隆坡與馬來亞大學代表Dr.Yong Zulina Zubairi、馬國衛生部秘書長Dr.Chen Chaw Min共同簽署合作備忘錄。這是長庚在馬來西亞簽署合作的第七家醫療機構。

「人工電子眼」經由在眼球內植入電極並貼附在視網膜黃斑部，患者配戴有攝影機的眼鏡，拍到影像訊號傳送到眼內電子元件並傳到大腦視覺區，讓患者可看到黑白影像。在台灣，人工電子眼適應症目前僅有視網膜失養症，全國十名成功案例，長庚就佔七例，獲「人工電子眼亞洲卓越中心」認證。

馬來亞大學醫學院附設醫院眼科主任Ain Kamalden說，馬國有不少類似失明病患，感謝長庚捐贈電子眼，將帶醫療團隊和長庚合作、交流。

長庚決策委員會主委程文俊表示，將擴大推展台灣醫療品牌，包括介接醫療器材藥品公司與馬國業者，或介紹課程等協助馬國人才培訓，將陸續與馬國私立百匯班台國際醫療集團，以及雙威醫療中心簽約合作。

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