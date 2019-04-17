新南向政策奏效 去年這兩國來台人數增加最多

2019-04-17 11:42

〔記者謝君臨／台北報導〕根據內政部統計，去年來台旅客共1106萬，其中東南亞地區的旅客達242萬人次、占21.89%，人數及占比雙創歷年新高，入境人數增加最多的是菲律賓及越南，顯示政府推動新南向政策，吸引東南亞旅客來台持續增加。至於國人出國首選仍是日本，去年國人出國1664萬餘人次中，首站抵達日本占28.99%最多。

內政部表示，去年來台旅客1106萬餘人次中，前5名分別為中國266萬餘人次、日本196萬餘人次、香港澳門153萬餘人次、韓國101萬餘人次、美國55萬餘人次，其中入境我國的東南亞地區人民占來台旅客人數比率達21.89%，自2009年來連續9年呈現增加趨勢。

另外，入境人數增加最多前5名分別為菲律賓、越南、日本、泰國及印尼，也以東南亞國家居多。

內政部指出，我國入、出國（境）人數逐年呈現上升趨勢，由2008年2459萬人次，增加至1去年5526萬人次，近年因航空公司新闢航線及廉價航空興起，去年新增30條航線，東北亞及東南亞航線即占超過7成，加上許多連續假期，吸引國人出國短期旅遊。

此外，政府推動新南向與擴大免簽政策，鼓勵外國遊客來台觀光，以及國人與東南亞國家國民通婚，新住民及其家屬來台探親往來頻繁，都是促使入出國人次增加的因素。

至於國人出國首選，仍是日本，去年國人出國1664萬餘人次中，首站抵達日本占28.99%最多，其次為中國、香港、韓國及泰國。和前一年相較，除至香港減少7萬餘人次外，前往中國、日本、韓國及泰國分別增加24萬、21萬、19萬及12萬餘人次。

依增加比率而言，去年赴泰國增加率最高，達18.46%，赴韓國及越南分列2、3名，增加比例分別為18.22%及14.43%，顯示新南向政策效果顯現，從高雄出發前往東南亞地區的航班增加，也使國人赴東南亞洽商及旅遊熱度持續增加。

內政部移民署特別提醒，為了防範非洲豬瘟入侵，肉品與含肉食品不能攜帶入境，包含：香腸、臘肉、火腿、培根、肉鬆、肉丸、肉包等，如果不小心帶進來但未入境，請丟到農畜產品棄置箱，違規攜帶疫區肉品，最高可罰100萬元，請旅客要多加注意，共同防範非洲豬瘟入侵。

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