新南向來台觀光 前2月大增17%

2019-04-07

比去年同期增加5.7萬人 泰菲增幅都飆逾3成

〔記者李欣芳、楊綿傑／綜合報導〕蔡政府推動新南向政策再度告捷，根據行政院經貿談判辦公室掌握的最新官方數據顯示，今年一到二月份，新南向十八國來台觀光旅客達三十八萬八九八六人，比去年同期的三十三萬一一三二人，增加五萬七八五四人，增幅達十七．四％，其中增幅最多的前兩名是泰國與菲律賓的觀光客，分別增加三十四．五％、三十一．三％，成長幅度均逾三成。

占總數25％目標 可能提前達陣

官員指出，政府積極推動與新南向國家的經貿、人才等交流，新南向十八國來台旅客不斷增加，政府拚明年新南向來台旅客占各國來台旅客總數的二十五％以上，目標有機會提前達陣。

政院經貿談判辦公室表示，根據移民署與觀光局的資料顯示，今年前兩月新南向十八國來台人數最多的是馬來西亞，達七萬六六六七人，較去年同期增加十三．一％，其次為菲律賓的七萬二八○三人，第三名為越南的六萬四一四八人，泰國居第四，為五萬五九九三人。

大馬來台7.6萬人最多 菲國居次

以增幅來看，泰國居冠，去年前兩月泰國來台旅客四萬一六一五人，今年前兩月成長到五萬五九九三人，增幅達三十四．五％。菲律賓去年前兩月來台旅客人數為五萬五四一八人，今年前兩月成長到七萬二八○三人，成長三十一．三％，增幅為第二位。

根據觀光局統計，去年來台的外國旅客達一一○七萬人次，新南向十八國在我政府持續擴大推動免簽措施下，去年來台人數達二五九萬人次，創下歷史新高，年增幅度達十三．六％，新南向國家來台旅客的占比也由二十一．三％成長到二十三．四％。

菲國及泰國旅客大幅成長，觀光局國際組長鄭瑛惠分析，除免簽措施，加上台灣對亞洲國家具一定魅力、觀光資源豐富，政府加大力道宣傳後，呈現顯著效果。

觀光局︰免簽+大力宣傳奏效

抓準這股到台灣旅遊趨勢，菲、泰部落客拍攝許多台灣伴手禮、美食「攻略」，推薦大家台灣必買必逛重點。有知名泰國部落客點出鳳梨酥、美妝、面膜、茶飲料、科學麵等，值得一買；菲國部落客則推薦夜市小吃，包括臭豆腐、珍奶、小籠包、牛肉麵是經典，3C科技產品及傳統故宮文物，也是台灣旅遊必推。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，泰國團普遍對主題遊樂園、傳統佛教廟宇、鬧區如西門町有興趣，已故泰皇曾穿過的品牌球鞋、各式手搖杯為消費重點。

金遠東旅行社董事長陶世龍則表示，菲國人注重自我空間，需要安排半天至一天自由行程，喜愛鳳梨酥、面膜、鹹酥雞，愛逛熱鬧都會，如台北一Ｏ一、西門町、逢甲夜市等。

泰菲旅客來台小檔案

今年陽明山花季，吸引不少東南亞旅客上山賞花。（資料照，記者羅沛德攝）

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