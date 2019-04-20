台灣文學新南向 葉石濤「葫蘆巷春夢」馬來文本吉隆坡發表

2019-04-20 16:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市文化局與成功大學中文系、馬來亞大學中文系共同合作的「葉石濤短篇小說馬來文本翻譯計畫」，今（20）日在馬來亞大學文學院講堂舉辦「葫蘆巷春夢」葉石濤短篇小說馬來文本新書發表會，透過台灣文學視野與世界接軌。

南市文化局表示，馬來西亞是台灣發展新南向政策的重要國家，藉由這次新出版的葉石濤短篇小說馬來文本，引領更多馬來語讀者認識台南，透過文學及文化交流，牽起台灣和大馬兩國之間更深厚情誼。

文化局表示，馬大中文系潘碧華主任、我國駐馬來西亞經濟文化辦事處周蓓姬組長、國立成功大學中文系陳益源教授都親自出席，市府也由文化局副局長周雅菁率團出席新書發表會。

副局長周雅菁在發表會中表示，台灣推動「新南向政策」，其中「文化」主題，是我們擁抱東協國家的重要途徑，對朝向「世界文學之都」的台南而言，更是當仁不讓的使命。

葉石濤是台灣近代文學史重要的文學家，絕大部分的小說創作，以其出生地的府城歲月和人事物為背景，小說中不時可窺見蜿蜒小巷、香火宮廟、道地點心，也使得他的作品可說是在台灣新文學脈絡中，極早出現且甚具代表性的在地書寫。

基於葉老與台南文化空間的緊密性，因此文化局推動文學南進計畫首位引介的文學家，就擇定葉石濤，並在成功大學中文系特聘教授陳益源的奔走下，該局相繼於2017年在越南首都河內發表「葫蘆巷春夢」越南文本、2018年發表「台灣文學史綱」越南文本，今（2019）年更首度踏上大馬，偕同馬來亞大學中文系首度發表「葫蘆巷春夢」馬來文本，目前葉石濤的文學作品已有英、日、韓、越等多國語言版本。

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