中社觀光花市百合花季開跑！台中市民享半價優惠

2019-04-22 11:52

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里中社觀光花市百合花季開幕！今天請來辣模走秀，吸引民眾目光，花期將持續至6月底。為延續花博精神及即將到來的溫馨5月，中社觀光花市農友賴啟文表示，即日起至5月31日，台中市民憑證件入園賞花，一律享半價60元優惠。

中社觀光花市場長陳月香表示，中社觀光花市今年共準備了30萬株百合，有黃、橙、白、粉、紅及漸層等，顏色多達10餘種，品種更多達50種，色彩繽紛美麗，每週皆有不同百合輪番上場，包括香水百合、鐵砲百合、雙系及重瓣的玫瑰百合等，搭配園區廣達8公頃的花海，包括蜀葵、一串紅、鼠尾草、向日葵等，讓民眾目不暇給。

賴啟文說，中社觀光花市在半年前就進口多樣品種及花色的百合，如姬百合山木瓜、LA布林迪亞西、佩維亞、LO有特里昂菲特、香水百合中的白別墅、節奏舞者及玫瑰百合中的滑雪板等，都是國內花卉市場少見的品種。

台中花博將於本月24日閉幕，中社觀光花市為延續花博精神及迎接溫馨5月，推出台中市民半價優，即日起至5月31日止，台中市民只要憑證件，即可以60元的半價入園賞花。

今天雖是非假日，仍有許多民眾到中社觀光花市賞花，見到美麗辣模，爭相合照留念。高雄黃小姐搭乘遊覽車到后里中社觀光花市賞花，她表示，花海十分漂亮，百合又香又美，忍不住拿起自拍棒猛拍留念。

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