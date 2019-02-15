西門町亮G奶玩抱抱 苗栗客家妹：這是很快樂的事

2019-02-15 19:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕網紅辣模Miya（米亞）昨晚（15日）情人夜現身台北西門町，展露僅著胸貼的傲人雙峰，與路人玩「Free Hugs（自由抱抱）」，引發網友熱議。Miya是出身苗栗的客家妹，她今天接受媒體訪問，表示透過分享擁抱，讓大家感受到熱情與溫暖，「這是很快樂的事！」

25歲的Miya擁有36G、26、34的好身材，因全身刺青特色與開放尺度，在網路社群累積不小名氣，昨天西洋情人節夜晚，她身穿短熱褲、搭配露出上圍的上衣，僅以黑色膠帶遮貼、遮蔽雙峰兩點，在台北西門町街頭與路人進行「Free Hugs」。

Miya今天受訪時說，昨天是情人節，因此突發奇想透過「Free Hugs」，讓不論是沒有情人或無法過節的上班族、服務業店家、路過民眾，每個人都能感受到愛的氣氛。

她說，「Free Hugs」是非常健康的運動，儘管尺度大開，但在擁抱前一定保護好，走在街上也儘量將看板遮在胸前，避免年紀較小的兒童「正面目擊」，整晚下來，包括有夫妻檔、外國觀光客、路邊賣彩券的伯伯，都願意熱情與她擁抱，「這是很快樂的事」。

活動過程中，Miya也受到不少人鼓勵，還有長輩者溫馨叮嚀她要「加件外套、小心別著涼」，自身也獲得滿滿溫暖。

Miya高中畢業後，曾在台中逢甲夜市擺攤，被攝影師發掘，開始從事刺青人體藝術模特兒，身上的刺青各有意涵，左手背上的羅盤提醒自己找到人生方向，大腿上的青龍、桂花圖案更是展現對父、母的惦記與愛。

Miya走在路上總是吸引目光，「但是人生不能因為外界異樣眼光而輕易妥協」，對於擔任模特兒她也有堅持，不拍淪於鹹濕、色誘的影視動態，只想展現身體美麗曲線。

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