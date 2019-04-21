108學年度嘉市國小、公幼教甄開大缺

2019-04-21 21:57

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕108學年度嘉義市國小、市立（含國小附幼）公幼正式教師缺額開大缺！據了解，4年未招考的嘉義市國小正式教師將招考正式25人，市立（含國小附幼）公幼因逐年增班，也將一口氣開缺23人，將在6月底進行筆試。

嘉市府教育處課程發展科長林淑華說，108學年度國小正式教師甄選，將招考普通類、英語類、特教身心障礙類、體育類等四類科共25人，市長黃敏惠隔屆回任後，為提升教學品質，小一班級人數從29人降為27人，推動雙語教學，國小英語課程從3年級向下延伸至1年級，低年級課程著重在聽、說，採主題性教學為主，加上新課綱將上路、降低教師員額控留比率等因素，將增聘正式教師25人因應。

嘉市府教育處特幼教科長沈玉美說，市立（含國小附幼）公幼最近一次辦理正式教師甄試是在106學年度，共錄取11人，107學年度未辦理正式教師甄試，108學年度市立（含國小附幼）公幼合計增10班，增收新生244人，正式教師也將招考23人，是近年來開缺最多的一次。

此外，嘉義縣已經3年未招考國中小正式教師，縣府教育處副處長李美華表示，為提升教育品質，108學年度預計招考國小一般地區英語教師10人、偏遠地區教師20人、專聘教師20人及國小附幼教師10人，預定6月底舉行筆試。

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