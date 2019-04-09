基隆公幼招生 登記首採網路報名

2019-04-09 14:48

〔記者盧賢秀／基隆報導〕家長最關心的公幼報名，今年家長不用再排隊了，開放「基隆市公立幼兒園線上招生系統」網路登記報名，還有即時揭示系統家長可以掌握各校登記情況，隨時更換，4月22日至4月26日開放公私立幼兒園讓家長參觀。

教育處副處長陳淑貞說，每年公幼招生登記家長都大排長龍，今年開放網路報名，但必須在4月26日前設籍基隆市，學齡滿2歲至未滿6歲 （102年9月2日至106年9月1日出生）幼兒，才可使用「基隆市公立幼兒園線上招生系統」線上登記。

不過有「優先入園資格」的幼兒，包含經鑑輔會通過的身心障礙幼兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女、中度以上身心障礙者子女等6類，以及每班5名第二順位優先的輕度身心障礙者子女、父或母一方原屬國為外國籍之幼兒、育有3胎以上家庭之幼兒，因須審查證明文件，要拿戶口名簿正本、家長監護人印章及相關證明文件到幼兒園現場登記。

登記日期為5月4日上午9時開始（現場登記至下午3時止），至5月5日中午12時止（現場登記為上午9時至12時）；不論是網路或現場登記，名額超過核定名額，將在5月5日下午1時30分起統一線上抽籤，家長可利用即時揭示系統，瞭解各幼兒園受理登記情形，也可隨時更換登記幼兒園，增加錄取機會，抽籤也會公布在即時揭示系統。

市長林右昌指出，今年基隆市核定公幼招生數3561名，私幼是4768名，非營利幼兒園有212名，準公幼860名，公幼、準公幼和非營利幼兒園整體招生比例將近6成，減輕家長照顧孩子負擔。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/