鼓勵年輕夫妻生養 侯友宜：4年增加100班公幼

2019-04-10 10:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕養兒育女負擔沉重，價格親民的公立幼兒園成為父母親的首選，但公幼僧多粥少，每年都擠破頭。新北市長侯友宜今天宣布，每年公幼最少增加25班，未來4年希望以增加100個班級為目標，鼓勵年輕夫妻生養。

侯友宜今天在市政會議表示，許多年輕夫妻希望把孩子送到公幼就讀，因為公幼經濟負擔比私幼少很多，雖然這幾年新北市設立的公幼數量是全台灣最高，但是遠遠不及年輕父母親的需求，所以他把推動公幼列為重要政策方向，每年最少增加25班，今年已經確定目標，可以增加到40班，而20班是最低標準。

侯友宜指出，1班公幼至少要有1個老師和教保員，對財政負擔很重，但只要大家有需要，政府不要因為財政負擔而減少增加班級數，希望未來4年可以增加100個班級。

另外，侯友宜也希望公共托育中心盡量設置在校園內，如果無法設在校園，必須找尋閒置空間或公益回饋空間，過去規定公托設在學校的閒置教室，一定要設在3樓以下的低樓層，他請有關單位檢討是否彈性調整、放寬規定，讓公托多一點機會。

侯友宜談到，公托設在校園內，面臨閒置教室不好找的困境，他要求教育局多與校長溝通，畢竟對孩子及家長來說，如果從0到12歲都在同一個學習環境，是相對穩定及安全的，所以校長不要排斥學校設置公托。

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