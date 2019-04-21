《與惡》編劇對談會人氣爆棚 羅文嘉嚇傻：太壯大了

2019-04-21 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕由藝人賈靜雯、溫昇豪等人主演的公視夯劇《我們與惡的距離》今晚將播出完結篇，編劇呂蒔媛對談會20日在台北水牛書店舉行，沒想到現場湧入眾多粉絲把書店擠得水洩不通，連店外都有人耳朵貼著玻璃站立旁聽，這一幕也讓民進黨秘書長、水牛出版社社長羅文嘉驚呼，「我們與惡的距離，太壯大了。」

羅文嘉20日下午在臉書表示，「下午兩點才要開始的原劇本作者對談，沒想到一早就出現排隊，創下水牛書店有史來最爆滿。椅子不夠，就席地而坐，場內進不去，就站在門外。政治力遠遠不及社會力，由此可見。」

《我們與惡的距離》是由公視推出的社會寫實劇，由林君陽執導、呂蒔媛編劇，賈靜雯、溫昇豪、吳慷仁等人主演，故事主要描述一場無差別殺人事件後，被害者家屬、加害者家屬、律師、媒體等看待此悲劇的不同角度。該劇今晚也將迎來最終大結局。

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