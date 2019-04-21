新興國中皮影戲走進社區 全由學生動手做、獲肯定

2019-04-21 09:47

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區新興國中有影傳奇戲團去年以皮影戲「烏盆記」獲得全國創意戲劇比賽優等佳績，今年在全國賽前特別到社區中心金鑾宮演出「水沙連的由來」，展現學生平日練習成果，也讓社區民眾與學生有互動機會、推廣傳統藝術，獲得地方居民肯定。

新興國中校長蘇恭弘表示，新興國中偶戲社以皮影戲為主體，從故事編寫、角色製作、操偶、配音、舞台架設等，全部都由學生自己動手完成，不假老師或家長之手，是偶戲社最大特色。指導老師林秀璁表示，學生常常為了要完成符合戲中角色的皮影戲偶，高度自我要求下，重畫、重做多次是司空見慣的，但孩子們卻甘之如飴、沒有怨言，令老師們很感動。

總策劃陳美怡主任說，與去年嘗試挑戰現代偶戲光影組不同，今年皮影戲社團回到擅長操作的傳統戲偶，主題以原住民文化為發想，製作「水沙連的由來」這齣皮影戲，闡述主角大尖、水社為了保護村民勇敢地殺死巨龍，最後跳入黑水潭中，成功地讓太陽與月亮回到天空，正是日月潭名字的由來，利用戲劇讓同學們領悟什麼是真正的勇氣，在現今社會是很重要的議題。

學生林玟瑄說，這次表演出現練習時沒有發生過的狀況，隨機應變能力還不夠，自己覺得很感動的是道具在表演期間破了，同學能應變做緊急處理。同學方聖淳也說，參與這次演出深刻感受到團隊默契的重要，否則失誤了就無法及時修正，之外，之前負責的煙霧機壞掉，也是自己和同學一起修好的，很有成就感。

學生林藝諠說，換幕的默契與口白速度配合是很不容易的地方，至於印象深刻的是在全部同學遇到困難的時候，不會慌張與互相責怪 ，會一起想辦法解決問題，培養出互助合作的感情。

蘇恭弘表示，為了讓家長放心地讓學生參與賽前練習，全體偶戲團隊員在第一次段考考試成績全部進步20分以上，還有多位學生表現優異、排名在全校名列前茅，代表學校除了發展1人1技藝，更重視學科課業能力的精進，是推動藝術深耕的最佳註解。

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