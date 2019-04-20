百帆齊發橫渡小琉球 奧運國手張浩飆冠

2019-04-20 22:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣遊艇帆船系列活動今天舉辦壓軸的「風帆橫渡小琉球」賽程，奧運國手張浩專程到大鵬灣備戰東京奧運資格賽暖身，他不負眾望奪得風浪板組第一名；百帆齊發航向小琉球的壯觀畫面，吸引爆滿民眾爭睹。

風帆橫渡賽吸引全台12縣市、235名選手參賽，除了張浩，還有來自俄羅斯雙胞胎兄弟檔以及瑞典、加拿大等國的選手，儼然成為國內首屈一指的風帆賽事。

大鵬灣國家風景區管理處說，大鵬灣是國內唯一囊狀潟湖，灣域內水域平穩，灣域外則可舉辦離島賽程，參賽人數逐年增，將全力發展大鵬灣為國際級水域休閒渡假中心。

橫渡賽結果今天下午出爐，風浪板組別由連3屆奧運代表我國風帆項目出征的選手張浩，以3小時14分奪得冠軍，長榮大學許進智以3小時31分得銀。張浩笑說，今天的風況不佳，倒是陽光十分強烈，選手待在板上的時間大幅拉長，對體力和意志力都是重大考驗。

29歲的張浩說，目前正備戰2020東京奧運，9月將赴義大利參加資格賽，屆時要晉級前8強才能代表國家爭戰奧運，大鵬灣橫渡小琉球的賽事雖然並非正式賽事，但因為航線特別，與國外不少競賽都是屬於駛向離島的競賽，在國內就是唯一，他只要沒有出國比賽，就一定會來參賽，如果沒記錯，已是第5度參賽。

帆船基地教練楊居斌說，小琉球橫渡賽來回約距離約16海浬，選手從大鵬灣出海口出發後，須繞小琉球島而行再返回大鵬灣，海上風勢、海象瞬息萬變，考驗選手耐力與操控風帆實力；活動現場另有樂團演出及拍照打卡送啤酒活動，吸引許多民眾參加。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/