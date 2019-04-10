最強熱身？墾丁重帆北上大鵬灣備戰拋錨 霸氣逆風航行

2019-04-10 17:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處週末即將舉辦「遊艇帆船活動」，今年重型帆船不僅要橫渡小琉球，更還要加碼往南到枋山海域，不過這幾天海象不佳，日前有雙體帆船開到大鵬灣備戰卻在途中翻覆，今天又傳墾丁的重型帆船也在途中「拋錨」，不過，重型帆船評估狀況後，在動力船隻戒護下，霸氣重整旗鼓出發，也被稱為「最強熱身」。

大鵬灣國家風景區週末舉辦例行的「遊艇帆船活動」，延續台灣燈會熱潮，今年主辦單位新增帆船競賽航線，不僅從大鵬灣橫渡小琉球，還要往返枋山海域，讓賽程更有看頭。

不過，這幾天海象不佳，日前就有較小型的雙體帆船航向大鵬灣，卻遭大浪打翻，所幸無人傷亡，而參賽者持續將船駛向大鵬灣。今天下午又傳出有船隻拋錨，在枋寮海域引擎故障，只好請屏東縣海上救難協會前來救援。

屏東縣海上救難協會理事長楊瑞吉說，今天枋寮海域刮起5級風，風向為西北風，浪高約1.5公尺，來自墾丁的重型帆船航向大鵬灣時，於枋寮海域通報失去動力，協會趕緊出動救生艇救援。

楊瑞吉說，雖然風向與航行方向逆風，重型帆船仍可透過經驗及技術持續往北航行，協會1人登上重帆，雙方決定在有動力救生艇的狀況下，在逆風下靠風力航行，協會救生艇則是在旁戒護。

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