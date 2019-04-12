飆風飆到斷！重帆橫渡小琉球 狂風吹斷桅桿

2019-04-12 22:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處今年的遊艇帆船活動擴大舉辦重型帆船邀請賽，橫渡小琉球賽程今天率先登場，狂風大作下，竟把一艘重帆的金屬桅桿吹到應聲而斷，是14屆比賽以來第一遭，「飆風飆到斷」的賽事，堪稱歷年最刺激。

大鵬灣出海口今天早上14艘重型、雙體帆船一字排開，在5到6級的西北風下受風滿帆啟航，風勢大作讓參賽選手又愛又怕，原來不止繩索，連桅桿都被吹斷。「連50呎的帆船都被拉斷繩索！」連年參賽的屏東縣體育會帆船委員會總幹事楊瑞吉指出，今天的風勢強勁，連他長達50呎的重帆，在本屆賽事中屬最大型的重帆，都被狂風扯斷繩索，賽事中屢屢可見受風而傾斜超過45度的船邊進水邊破浪前進，非常刺激。

邀請賽前就頻傳有參賽船隻前往大鵬灣途中翻覆或引擎故障的插曲，今天鵬灣大橋開橋後如期出發，下午風勢再轉強發生「飆風飆到斷」的刺激場面，狂風大作締造所有參賽船隻在3.5個小時內就往返大鵬灣小琉球收關，最快者則是2小時40分就航行完畢。

楊瑞吉說，由於風大，今天的賽事讓大家都加速不少，中午小琉球海面風勢逐漸轉強，選手無不卯起來追風，盼藉強風讓繞島速度加快，在離開小琉球海域時以最高時速駛出海域，猶如航太的利用行星重力的「重力彈弓效應」，沒想到竟有重帆桅桿無法負荷風力滿帆的拉扯，竟應聲攔腰折斷，嚇壞船上所有人，所幸無人受傷，最後由救生艇拖帶回港。

鵬管處指出，重帆賽事全依賴自然風不靠引擎動力，選手全部是飆風前進，今年賽況之激烈歷年首見，週日還要擴大舉辦往返枋山海域的賽程，精采可期。開幕式除了請來自創運動比基尼的台灣瑞士混血正妹Eileen到場大秀活力美，免費拍「比基尼婚妙」的活動已有近20對佳偶報名，可望捕捉遊艇上辣曬比基尼美景，活動期間門票全免，還有免費的限量啤酒、重帆及遊湖船搭乘，歡迎民眾前來體驗。

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