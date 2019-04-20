享受聽覺味覺盛宴 Big City野餐音樂派對登場

2019-04-20 20:40

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹遠東巨城購物中心Big City主打在草地野餐，享受音樂和微醺時光的第四屆野餐音樂節在今明兩天登場，今年結合巨城購物中心首創的「Big Fresh Mart」，邀來最受民眾歡迎的話題甜點店、特色串燒名店及人氣餐酒館，搭配舞台上多組創作樂團與歌手演出，打算將人潮再創高峰。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜說，今年野餐音樂節的氛圍及質感全面升級，靈活運用一樓戶外噴水池廣場周邊原有空間，鋪設擬真柔軟草地與橡木桶、木箱、花台，搭配舞台延伸至美食攤位，以白、綠色視覺呈現春意盎然的舒適感。

游欣宜說，本次邀請的知名店鋪都是新竹在地用心經營的美食新創品牌及特色店家，這是「Big Fresh Mart」的概念。其中，可口甜點有「小墊子」、「哈甜豬」、「慢慢手作甜點」、「布朗尼先生」、「小鵲sing紅豆餅」、「晨良甜點」；首次跨足商場的串燒夯店則有「私嚐」、「人性串燒」、「串門子串燒酒場」、「大村武串燒居酒屋」。

游欣宜說，今天活動首日有「安妮塔克」、「好樂團」、「Lucas子翔」、「楊景涵」以迷人嗓音輪番開唱，明天則有「顯然樂隊」、「厭世少年」、「大巴息格」及「脆弱少女組」以悠揚歌聲打造聽覺味覺的夢幻饗宴。

新竹遠東巨城購物中心Big City主打在草地野餐，享受音樂和微醺時光的第四屆野餐音樂節在今明兩天登場。（記者王駿杰攝）

新竹遠東巨城購物中心Big City主打在草地野餐，享受音樂和微醺時光的第四屆野餐音樂節在今明兩天登場。（記者王駿杰攝）

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