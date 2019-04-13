「愛河野餐派對」今登場 吃美食、聽音樂享受愉快週末

2019-04-13 16:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕號稱南部最大野餐盛會的「愛河野餐派對」今登場，上萬民眾散步在愛河畔多處綠地，或與裝置藝術打卡、或聆聽樂團演唱、或品嘗美食，分享輕鬆、愉快的週末午後。

愛河野餐派對由高市觀光局與La Rue文創餐車共同主辦，今、明兩天在愛河畔舉行，觀光局長潘恆旭今特地化身一日歌手，與情歌小王子peter（比得）同場較勁，並在打卡點示範如何拍出文青照，現場氣氛熱絡。

潘恒旭說，為滿足廣大網美拍照需求，愛河畔沿途設置雜誌封面人物、我的秘密花園、微光森林、風格指標、浪漫星球、漫步階梯、叢林狂歡、覓境等8個大型打卡裝置藝術景點，可充分凸顯愛河浪漫氣氛。

本次活動還有遠從台北來的River&Truck、台中的Stay Gold初心漢堡、台南席馬朵咖啡，屏東人氣品牌厚厚一片、THAI HOJA、泰Oneway等，是味蕾大滿足的吃貨行程。

另匯集季洋莊園咖啡、極渴、新光三越三多店、家樂福、興趣 X simtree、BANANA MONKEY、UNI LAB COFFEE及芒果咖啡等共襄盛舉，讓愛河野餐派對型態更多元。

除了餐車、美食，音樂也是一大亮點，活動期間每天安排3到4組知名音樂團體及歌手LIVE演唱，讓全場民眾心情跟著音樂一起放輕鬆。

觀光局指出，「愛河野餐派對」的著裝主題是白色單寧風格，歡迎男女老少、大小朋友趁假日穿著牛仔褲及白色上衣，輕鬆走出戶外來愛河輕旅行，體驗這場充滿陽光與浪漫氣息的野餐派對。

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