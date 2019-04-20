台中花博倒數4天 超夯打卡點別錯過

2019-04-20 12:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博倒數4天，花博園區絕美打卡點成為遊客目光焦點。市府今（20）日推薦，像是后里園區「花之信約花鐘」、「巨型機械花球」；外埔園區則有來自世界各地超過1000種珍稀植物的「智農館」；豐原園區運用3萬片竹片打造竹造亭園式的「竹跡館」等，都兼具知識性與美感度。

市府表示，后里馬場園區「花舞館」外牆是挑戰度很高的曲面設計，造型也很像蝴蝶蘭「跳舞的女孩」的姿態，2棟圓形建築結合鑲嵌為8字迴圈形，而場館內部正中心設計垂掛而下的「花之信約-天長地久音樂花鐘」，下方的許願池以立體彩繪搭配花卉佈置，形成天長地久的景象；夜晚時，場內燈光也會隨著音樂鐘變換氣氛。

后里森林園區巨型機械動力花球「聆聽花開的聲音」由697朵火紅色小花組成，每30分鐘進行音樂、燈光、機械花開表演，夜間還有加長版聲光機秀，遊客可靠近拍手、喊叫及跳躍，互動性十足，成為最受歡迎的打卡點之一。

鄰近巨型機械花的「發現館」，遊客從入口就可以感受到溫度的不一樣，因為整座建築都是用綠能建材再生磚構成，以鏤空磚的概念，讓自然風流通館內外，溫度適宜，整個館呈現一條生態廊道，大家可以體驗從低海拔的高美濕地，到高海拔3886公尺的雪山山頂環境，特別是石虎及櫻花鉤吻鮭等珍稀動物的保育，感受大自然的奧妙。

外埔園區的「智農館」則邀請「辜嚴倬雲保種中心」參展，提供1000種以上的珍稀植物，透過世界各地物種及台灣瀕臨滅絕的原生植物展出，包括大型植物例如巨蘭、山蘇等，以及苔蘚植物佈展，營造展館成為世界級的「植物方舟」，成為父母帶小孩參觀的熱門教育景點。

豐原園區「竹跡館」以種籽輪廓為概念形體，運用3萬片竹片、300多根孟宗竹建造，層疊出山巒般輪廓的大型竹構工藝，象徵中央山脈的意象，遊客在這座半開放式的竹造亭園漫步時，可以感受光與風的流動，夜間景色更是絕美，鏤空的結構讓光影自然流露，搭配外圍環繞式水池、桂竹園藝造景裝置豐富內容。

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