高雄AIP數位家電惡性倒閉 南市已接獲19件申訴案

2019-04-20 10:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高雄市的黃金林企業公司在高雄、台南以及屏東開設4家「AIP數位家電」實體店面，傳出突然惡性倒閉，黃姓負責人捲款落跑，南市法制處已陸續受理19件消費申訴案，並呼籲民眾儘速向發卡銀行提出爭議帳款扣款申請，以保障自身權益。

南市法制處表示，由於店家販售家電價格比坊間電器行價格低廉，但民眾得先繳款才能享折扣等低價優惠，如今不論廠商、會員或團購消費者都索討無門。

因業者已經潛逃，法制處提醒以信用卡付款購買公司商品的民眾，儘速向發卡銀行洽詢，依信用卡定型化契約規定，備妥相關證明文件，如簽帳單、發票、購買證明、收據、使用紀錄、會員卡等，於商品未獲提供日120日內，向發卡銀行提出爭議帳款扣款申請，並預留發卡銀行15日作業時間，以保障自身權益。

至於以現金付款者，可要求「AIP數位家電」公司退款，亦得尋求法律途徑提起民事訴訟維護權益，法制處強調，若民眾後續有需要相關協助，可隨時撥打消費者服務專線1950。

南市法制處指出，購買預付型商品，消費者須承擔將來業者是否能夠如期提供商品或服務，及商品或服務品質是否良好等風險，因此購買前應注意企業經營者商譽、信用是否良好，及有無履約保證等，在購買前宜審慎評估，切勿因促銷優惠而大量購買，如果價格低廉實惠而要大量購買時，也應儘量採銀貨兩訖或取得一定擔保。

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