扯！Forever 21月底收攤 離職證明到5月才肯給

Forever 21在2015年來台開幕時邀請眾多名人共襄盛舉，孰料如今將撤出台灣。（資料照）

2019-03-02 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名時尚品牌Forever 21昨（1日）驚傳在本月底撤出台灣，如今又有員工踢爆，公司聲稱薪資會計算到4月30日，而離職證明、非自願離職等資料卻要5月30日之前才會發放，不禁讓人擔憂若3月底一收攤管理層全跑了，屆時要去找誰拿文件。北市勞動局表示，業者此舉相當奇怪，目前已介入處理。

早在去年9月19日，Forever 21就傳出ATT 4 Fun信義店關門大吉的消息，5天後隨即收攤不做，使得不少基層員工憤怒不已，這次Forever 21在一個月前先行預告，看似完全依照勞基法的遣散事宜。

但據《蘋果日報》報導，站出來爆料的員工指出，Forever 21看似優於勞基法，多發了4月的薪資，但這些錢和離職證明、非自願離職單一樣都要5月才拿得到，如果到時候業者落跑，那大家怎麼去申請失業給付，又要找誰負責？

北市府勞動局科長施貞夙回應，勞動局目前已了解到有些不合理的地方，因為照理來講在3月31日結束勞雇關係當天就要給員工相關文件，將要求業者4日對此說明。

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