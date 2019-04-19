吃滷肉飯要攪開嗎？兩種吃法引發網友火爆開戰！

2019-04-19 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕「滷肉飯」可說是台灣國民美食，不過小小一碗滷肉飯卻藏有大大學問。一名網友表示，自己的朋友吃滷肉飯「從不攪開」，讓他震驚不已，忍不住上網發問「大家吃滷肉飯會攪開嗎？」結果引發兩派網友激烈交鋒。

一名網友今晚在PTT以「吃滷肉飯會攪一攪嗎」為標題發文， 表示自己剛剛和朋友討論到「吃滷肉飯的藝術」，結果一位挑食的朋友表示他吃滷肉飯時「從不攪開」，讓原PO和朋友大驚表示「沒攪開是什麼邪門歪道」！

原PO表示，吃滷肉飯「當然要把滷肉跟邊邊沒沾到滷汁的白飯都喇在一起，最好再加個滷蛋全部結合成一碗藝術」，不過該位挑食的朋友卻表示「從來沒看過有人把魯肉飯喇開」，也讓原PO忍不住發問「大家吃滷肉飯會攪開嗎」？

該文章發出後引起兩派網友爭執不休，不少網友表示「攪開跟廚餘一樣 不攪唯一真理」、「攪一攪很噁心」、「馬的 先吃旁邊白飯在慢慢吃進去很難嗎」、「噁心 不要破壞食物」、「肥宅跟一些不懂吃的人才會辦（拌）開」、「絕對不會！要尊重白飯啊」。

也有網友表示「當然要全部攪一攪在加上魯蛋黃一起攪一攪」、「會 而且要加很多很多很多很多蒜泥」、「一定要攪開，這樣才可以每一口都吃到肉燥、滷汁跟飯」、「要絞（攪）開啊，然後再加一顆半熟蛋」、「攪開是完成滷肉飯最後一道工法 也是最重要的一道」。

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