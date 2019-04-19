竹縣飛鳳山觀測石虎生態 裝20台紅外線相機

2019-04-19 21:49

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣芎林鄉飛鳳山去年底出現受傷石虎，這是縣內首度出現石虎蹤跡，引起各界重視，農委會和保育團體近期就在當地裝設20台紅外線相機，希望能夠紀錄到石虎出沒的影像。

新竹縣政府農業處表示，去年12月18日芎林鄉有民眾通報，飛鳳山山溝裡發現一隻受傷的石虎，生態保育人員前往現場查看確認真的是石虎，而且右後肢疑似遭捕獸夾夾斷，隨即轉送農委會特有生物研究保育中心治療。

由於石虎屬一級保育類動物，全台只剩下500多隻，目前已知在苗栗、彰化、台中、南投有石虎棲地，新竹縣發現石虎是第一次，引起保育團體和縣府的重視，經過向農委會特生中心爭取後，獲得支持在飛鳳山進行石虎生態影像觀測紀錄，來瞭解當地是否真的有石虎出沒以及數量大概有多少。

農業處表示，前幾天特生中心和保育團體人員，在石虎可能在飛鳳山出沒的3個區域，裝設了20台紅外線自動相機，這種透過熱感應啟動的相機，可以24小時拍攝紀錄來捕捉石虎的行蹤，總紀錄時間可長達2500個小時，如果當地有石虎，將可望對其生態做第一次的專業紀錄。

去年協助通報受傷石虎的芎林鄉長黃正彪說，石虎曾經遍佈全台灣的淺山環境，因為人類對於環境開發使得棲地減少與破碎化，如今只在台灣幾個縣市出沒，新竹縣是第一次發現，有石虎出沒的地方，表示那裡的土地和生態系是自然且健康的，他會持續在芎林推廣對環境友善的耕作方式，永續保育這健康的生態。

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