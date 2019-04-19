史上最久！福隆沙雕季今登場

2019-04-19 13:14

〔記者林欣漢／新北報導〕邁入第12年的福隆國際沙雕藝術季今天登場，今年主題「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」，展出65座創意十足的沙雕作品，為期128天至8月25日止，是歷屆展期最長的一次。

主辦單位交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（風管處）、福容大飯店今天舉行開幕典禮，主題區沙雕群規劃出「與神同行」、「穿越古今」、「海洋之美」三大展區，作品包括失落古文明亞特蘭提斯、壯圍及福隆舊草嶺隧道等台灣在地風情，以及寄居蟹、海龜及考古尋寶等特色沙雕，各個雕功精細，相當吸引人。

主辦單位表示，每週六、日有夜間沙雕結合光雕及光環境造景，透過展場內各主題區結合多變的LED投射燈，不定時的色彩變化，讓民眾體驗不同於白天的沙雕奇幻旅程。另外，6月15日將挑戰「全世界最多人一起創作沙雕」的金氏世界紀錄，開放50名民眾協助打造300座海豚沙雕，5月10日起可上活動官網報名。

風管處長陳美秀表示，活動期間推出門票票根享好康、填問卷送好禮等一系列活動，來看沙雕多利用台鐵及台灣好行黃金福隆線等大眾運輸工具，並提供復康專車免費接駁服務（需事先預約），詳情可上沙雕季活動官網查詢。

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