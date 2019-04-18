超棒！花蓮地震 這群孩子與教師的反應奪人熱淚

2019-04-18 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣今天下午1點1分發生芮氏規模6.1地震，出現7級「劇震」震度，但當地1群國小1、2年級學生在地震發生時，鎮靜地躲去桌子底下，正妹教師更是不動聲色地站著保護小朋友，影片曝光讓網友相當感動，直呼「台灣的小孩真的很棒」。

1段張貼於臉書社團「花蓮人」的影片顯示，孩子們在地震發生前正將剛寫好的作業交給教師審閱，突然之間一陣地動山搖，他們警覺性地迅速躲到桌子底下，沒有人因地震發生而驚慌失措，教師也立刻站起身走到桌子旁，相當鎮定地保護孩子們的安全。

影片中的孩子與教師來自花蓮當地補習班，本報獨家訪問徐姓班主任，她表示，因花蓮位於地震帶上，平時就有教導學生們地震發生時的應變處置措施，今天事發當下沒有孩子因劇震嚇到，桌子下2年級的孩子甚至安撫旁邊1年級的孩子，影片中的教師雖然也感到害怕，但卻為孩子們感到驕傲。

網友們看見影片後誇讚孩子們的臨危不亂，同時也讚賞教師處變不驚，紛紛留言指出「好穩的老師，不錯不錯」、「好棒的教育」、「我在高樓層嚇得東奔西跑，看到你們的正確反應，以你們為榮」、「盡責的老師，給妳一個讚」、「教育成功！老師教的好」。

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