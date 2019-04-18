龍蝦池地震「海嘯」畫面曝光！ 釣客淡定爽釣大豐收

2019-04-18 17:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕龍蝦池大跳波浪舞！今天下午1點1分花蓮地牛翻身，彰化縣4級震度，未傳出人員傷亡和災情，倒是有家釣蝦場在地震發生時，好比游泳池的釣蝦池劇烈搖晃，掀起波浪，大蝦池搖晃過程被店家監視錄影器全都露，畫面震撼，釣客們發現，龍蝦逃過地震劫數，但可能驚嚇過度，一下子就被釣客釣上鉤，不少釣客大豐收。

龍蝦池被地震震得池水幾乎要溢出池外，陳姓業者在自家臉書貼出「地震…龍蝦被震暈了…」的影音，畫面引發網友熱議，有網友直言「好屌！」也有網友以海嘯形容。

有網友留言說，「大出了！」也有網友說，「傳說中的海嘯！」更有網友留言「這樣會不會引起海嘯…」、「音浪太強…」不少網友分享這則影音。

畫面中可看到，地震來時，10多名釣客仍然繼續坐在蝦池邊，沒有人離開，但池水明顯左右搖擺，搖得池水幾乎要滿溢而出，搖晃程度好比船隻行駛海上遇到強浪突擊。

陳姓業者說，地震之後，釣客們陸續釣到大龍蝦，大家收穫都不錯。也有釣客說，地震的確晃很大，膽子較小的會被嚇到。

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