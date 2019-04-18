合歡山震度5級！台14甲線1處坍方已清除 台8線解除封閉

2019-04-18 16:49

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕發生在下午1點1分的規模6.1地震，南投縣合歡山震度達5級，全縣最大，埔里工務段清查，合歡山台14甲線僅1處有小坍方，已清理完畢，而原本往花蓮方向只能通到大禹嶺，剛剛因台8線解除封閉，目前已可由合歡山往花蓮。

南投縣民今天都被中午的6.1地震嚇到，氣象局資料顯示，南投縣最大震度是5級出現在合歡山，公路單位緊張地派員查看，埔里工務段說，經清查，台14甲線即合歡山公路下午僅有一處小坍方，已派員清理暢通。

埔里工務段也說，由於震央在花蓮，最大震度達7級，台8線下午緊急封閉，台14甲線也配合從大禹嶺段封閉，但下午4點已接獲通知，台8線解除封閉，因此民眾已可以經由合歡山到花蓮縣，但請注意路況。至於埔里牌該段養護的公路，目前都無坍方落石。

仁愛鄉的國小在這次地震中，初步了解各校校舍也都安全。

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