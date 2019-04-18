花蓮秀林規模6.1強震 氣象局：該地區1973年以來最大

2019-04-18 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣今日1點1分發生規模6.1的強震，震央位於花蓮縣政府西北方10.6公里處，震央深度為18.8公里，全台皆有感，花蓮縣銅門震度高達7級，氣象局地震特報中心主任陳國昌指出，這起地震是該地區自1973年有科學儀器測量以來最大的一次地震。

陳國昌表示，這是今年發生第一個規模超過6的地震，每年平均有2到3個，往好方向想是今年已先發生一個規模超過6的地震，未來發生規模超過6地震的次數就會減少。陳國昌提到，而這個地區從1973開始，規模超過5的只有6個（包括今日地震），前面5個規模都沒有超過6，都是5到5.5之間，這次規模6.1地震是該地區從1973年以來最大的一次，同時也是該地區的最高震度，以前差不多5級就到頂，此次的地震也不能算是一次「正常能量釋放」。

陳國昌指出，這起地震發生在縱谷西邊靠中央山脈的地方，相較於0206地震是不同的地質結構，所以這起地震並不是0206花蓮的餘震，是一個獨立主震。而這起地震有前震，4月15日晚上11點26分時，此次有發生規模4.1的地震，幾乎和這個地震是相同的地方，且銅門的震度有高達5級，所以氣象局認定4月15日晚上的地震是這起地震的主震，稍早1點17分發生的規模4.1地震也是今日規模6.1的餘震。

至於未來是否有餘震，陳國昌表示不排除會有規模5以上的餘震，發生時間應該是在一週內，若一週之內沒有發生，那麼餘震發生機率就會衰減得很快，因為此處地質結構堅硬。

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