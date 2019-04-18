去年夜訪「野柳女王頭」門票秒殺 今年女王燈光秀明晚登場

2019-04-18 12:44

〔記者俞肇福／新北報導〕被選為2018年全球10大拍照打卡景點之一的野柳地質公園，為國內外旅客熱愛的旅遊景點，交通部觀光局北海岸暨觀音山國家風景區管理處去年推出「野柳石光‧夜訪女王」活動，活動推出門票秒殺，今年從明天起（19日）起再推出「夜訪女王頭」8天活動，每天入園人數從500人增加至700人。

北觀處今年再推「夜訪女王」活動，不僅特別擴大岩石光影區域規劃「俏皮公主」、「女王頭」、「儷影湖」3大燈區；其中，4月19日、4月21至26日、4月28日，18時30分至21時止，每15分鐘將有一場燈光秀，結合野柳奇岩及聲光特效，讓夜晚的野柳成為國際難能可貴的夜間體驗。

野柳地質公園經營團隊的新空間國際股份有限公司副總經理湯錦惠表示，本週六（4月20日）及4月27日晚上7時至9時將有「女王音樂會」，今年音樂會人數增至600人；且今年以「藝想野柳」為主題，演出人員包括大提琴家張正傑、弦外之音樂團、風之香頌管弦樂團、歌手萬芳、許景淳等，以管弦樂、跨界合奏及流行音樂，呈現獨一無二的女王音樂會。

湯錦惠表示，夜訪女王頭的門票，每張200元，可折抵園區50元消費，音樂會門票每張1000元，可折抵200元消費，目前門票銷售8成；夜訪女王頭門票電話與網路訂票，每天500張，活動當天5時30分起，現場售票200張。購票專線為（02）24922016林小姐，訂票官網https：／／info0671680.wixsite.com／ylgeopark。

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