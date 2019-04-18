公車加裝方向燈警示蜂鳴聲 山區居民抓狂

2019-04-18 11:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕大家習以為常的市區公車方向燈警示蜂鳴聲，和上下車語音告知系統，到了山區，對居民竟然成了魔音穿腦？新北市新店區屈尺里居民抱怨，每10分鐘一班的公車，整天不停的尖銳嗶嗶聲，讓她快要抓狂，一個月下來已消瘦6公斤！議員陳儀君今天邀集相關單位及新店客運業者到場研議如何改善。

家住屈尺里新烏路二段壯亭站旁的居民洪小姐指出，新店客運849路公車屈尺里線，一個月前開始加裝方向燈警示蜂鳴器，每日自清晨6時至深夜11時以大約每7分鐘一次之頻率行經，並發出尖銳響聲之噪音各達十餘秒，在停車及再開車時會發出尖銳的嗶嗶聲，以及開門時有語音告知下一停靠站名，在原本寧靜的山區馬路兩側，形成特別刺耳的高頻噪音，嚴重影響居民的精神健康。

新店客運總經理許銘偲表示，停車及開動警示蜂鳴聲是依交通部規定設置，以提醒前後來車減少交通事故，新店客運收到民眾抱怨後，已經縮小音量及停止播放語音系統，如果民眾仍不滿意，他建議可否將站牌往前後移置，離開住宅區。

屈尺里長唐萬居反對移站牌，他指出站牌現所在位置符合居民需要，移開會造成年長民眾不便，希望由公車業者設法解決噪音問題。

陳儀君說，客運車的方向燈警示蜂鳴器聲音，在市區大家都習以為常，可是在平常很安靜的山區確實會擾人安寧，她建議業者在山區適度調整方向燈警示蜂鳴器的聲音，同時要請交通局向中央反應修改相關法令，下修非市區的噪音法令限制。

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