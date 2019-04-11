小海豚上路過於倉促 加強宣導力道提升使用率

2019-04-11 12:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府為解決市區道路交通壅塞，並營造友善觀光環境，自4月1日起實施小海豚市區巡迴公車，但因匆促上路使用率不高，因此今日舉行小海豚啟用典禮，至於外界質疑辨識度不高，易與公車混淆，車管處表示明年將更新設計。

由於馬公市區為日治時期規畫道路，普遍較為狹窄，澎湖縣長賴峰偉上任後，將整頓市區交通列入首要推動政務，取消部分停車格、取締臨時停車、市區3座地下停車場延長免費停車1小時等，並仿效美國夏威夷叮叮車模式，行駛小海豚市區巡迴車，串聯市區各景點，希望減少觀光旺季市區每日3000輛機車的交通流量。

雖然小海豚巡迴車立意良善，但因匆促上路，未能廣向民宿、飯店等觀光業者宣傳，4月1日上路以來使用率不高，同時巡迴車雖然車身彩繪海豚圖樣，但卻是由現有公車改造，外型辨識度不高，也是原因之一；今日澎湖公共車船管理處在公車總站舉行啟用儀式，加強宣傳力道，由副縣長許智富、車管處長高文石、警察局長賈樂吉及澎管處秘書呂玉鉛等人都到場共襄盛舉。

針對外型辨識度不高問題，車管處長高文石表示，明年將打造新車，會著重特色設計，同時也會重新設計小海豚海報，廣發各民宿及飯店張貼，提供遊客參考；現行小海豚每次搭乘10元，也可使用一卡通及悠遊卡刷卡，凡購買公車趴趴GO一日券、三日券或台灣好行券都可免費搭乘，20分鐘一班，算是相當便捷。

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