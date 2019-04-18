Ubisoft捐千萬協助重建聖母院 《大革命》限時一週免費送

2019-04-18 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎「聖母院」在當地時間15日遭受祝融侵襲，令許多法國人為之心碎，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對此喊話，期盼在5年內重建聖母院，國際間也都慷慨解囊要協助修復聖母院。曾在遊戲作品《刺客教條：大革命》中重現巴黎聖母院的遊戲開發商育碧（Ubisoft）捐出50萬歐元（約新台幣1738萬元）協助聖母院修復，同時也宣布《刺客教條：大革命》PC數位版限時一週免費贈送。

Ubisoft稍早在臉書指出：「在開發《刺客教條：大革命》的過程中，我們對於巴黎這座美好城市及其風景名勝培養出了深厚的情感。而其中最卓越的成果，就是我們為了在遊戲內重建巴黎聖母院所投入的大量時間與心力。」Ubisoft強調，透過電玩遊戲，人們將有機會探索終其一生都未必能造訪乃至想像的各式風光景色，「我們希望，透過我們或許微小的努力，能讓所有人有機會在虛擬的世界中再次為這座人類建築史上的成就感到讚嘆」。

Ubisoft表示，希望能讓所有人一同共享巴黎聖母院曾經的雄壯與美麗，因此決定將在Uplay（遊戲用戶端）上進行為期一週的《刺客教條：大革命》PC數位版限時免費贈送，只要玩家登入Uplay帳號即可免費領取，遊戲一旦領取即可永久持有。

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