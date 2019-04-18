3D雷射掃描巴黎聖母院 已故專家留下完美數據

2019-04-18 00:32

〔中央社〕法國知名的中世紀教堂聖母院15日遭大火重創，部分建築付之一炬。多虧已故藝術史學家泰隆（Andrew Tallon）留下的3D雷射掃描數據，可望對聖母院的重建帶來不少幫助。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2015年美國瓦沙學院（Vassar College）藝術史教授泰隆使用雷射精準掃描聖母院（Notre Dame Cathedral），為世人留下近乎完美的聖母院數位原型。

泰隆生前研究哥德式建築，並試圖瞭解中世紀建築師是如何打造歐洲各地的宏偉大教堂。因此，他使用超過10億個雷射測量點創造出聖母院的空間圖。

泰隆已在去年底辭世，但他的數位模型對於聖母院重建工作將是至關重要，因為數位模型詳細記錄了聖母院發生大火前的樣貌。

建築資訊模擬公司STEREO負責人艾德遜（Dan Edleson）表示：「如果（重建人員）對於聖母院過去是如何建造有任何疑問，他們可以研究這些掃描數據且測量每一件東西。」泰隆的掃描達到非常精確程度，直到數年前都還沒有人能達到。

聖母院歷經近7個世紀的不斷整修，使這座教堂本身的建築歷史錯綜複雜難以理解。但透過3D雷射掃描，泰隆揭露出建築師的決定，和過去不為人知的聖母院建築特徵，例如他的掃描數據顯示，聖母院西端的內柱沒有對齊。

聖母院重建將費時多年，在重建過程中，泰隆的掃描數據將是相當寶貴的。

克魯斯澤（Krupali Uplekar Krusche）在聖母大學（Notre Dame University）領導一個研究團隊，運用3D掃描來記錄歷史古蹟。克魯斯澤表示：「掃描數據…將幫助他們重建梁柱尺寸和整體結構。」

克魯斯澤指出，這些數據可以顯示「這座建築物是如何建造的…你能經由數位化看到每個角落、每個細節」。

克魯斯澤並說，數據能精確到數公釐的程度，在修復聖母院尖塔時，這些數據相當有用。

然而，僅有泰隆的數據並不足以完成重建，建築師還需要結合聖母院過去整修的資料，例如建材、照片、測量數據和繪圖。

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