該如何重溫聖母院過去榮景？全球網友紛紛打開這款遊戲

〔即時新聞/綜合報導〕法國巴黎著名古蹟「聖母院」在當地時間15日傍晚發生大火,教堂尖塔及屋頂都遭到烈焰燒毀,令許多法國人心碎,日後復原需耗費鉅資及大量時間。不過知名遊戲開發商育碧(Ubisoft)在2014年所所發行的遊戲《刺客教條:大革命》當中,鉅細靡遺地重現了法國大革命時期的街景,其中也包含聖母院,在聖母院陷入火海之後,全球許多網友也在推特上傳遊戲中聖母院的相關影片,更有網友提到:「這可能是我們要看見過去聖母院榮景的唯一方式...」

《刺客教條:大革命》是育碧《刺客教條》系列的知名作品,遊戲背景是法國大革命時期的巴黎,遊戲製作團隊為了重現當時的法國街景,針對不少巴黎知名建築進行精細的3D建模,當中就包含聖母院,加上《刺客教條:大革命》主打的是「開放世界」動作遊戲,玩家可以盡情地在巴黎街頭及各種建築物穿梭,甚至是爬到聖母院高塔頂端鳥瞰巴黎街景。

負責《刺客教條:大革命》美術設計的設計師繆賽(Caroline Miousse)在2014年受訪時提到,為了在遊戲中完美重現大革命時代的聖母院,他造訪該座建築物無數次,並和歷史學家一起分析相關資料,花了超過兩年的時間,才完成聖母院的數位復原工作。雖然遊戲因為版權問題無法完整還原建築物的某些雕塑、彩色玻璃等藝術作品,但整體來說已將聖母院高度還原,精細程度甚至遠高於Google Earth。

在聖母院傳出失火消息後,全球有許多網友紛紛在推特上傳在《刺客教條:大革命》遊戲中攀爬聖母院的影片,懷念聖母院的過往風光,網友們也紛紛留言:「打開『大革命』並爬上聖母院,這可能是我目前唯一能夠看到它的方法。」、「打開遊戲,想去幾次就去幾次。」、「感謝育碧,讓我們在悲劇發生後仍可以繼續探索歷史。」、「看來今天要再玩一次。」

