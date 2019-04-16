該如何重溫聖母院過去榮景？全球網友紛紛打開這款遊戲

2019-04-16 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎著名古蹟「聖母院」在當地時間15日傍晚發生大火，教堂尖塔及屋頂都遭到烈焰燒毀，令許多法國人心碎，日後復原需耗費鉅資及大量時間。不過知名遊戲開發商育碧（Ubisoft）在2014年所所發行的遊戲《刺客教條：大革命》當中，鉅細靡遺地重現了法國大革命時期的街景，其中也包含聖母院，在聖母院陷入火海之後，全球許多網友也在推特上傳遊戲中聖母院的相關影片，更有網友提到：「這可能是我們要看見過去聖母院榮景的唯一方式...」

《刺客教條：大革命》是育碧《刺客教條》系列的知名作品，遊戲背景是法國大革命時期的巴黎，遊戲製作團隊為了重現當時的法國街景，針對不少巴黎知名建築進行精細的3D建模，當中就包含聖母院，加上《刺客教條：大革命》主打的是「開放世界」動作遊戲，玩家可以盡情地在巴黎街頭及各種建築物穿梭，甚至是爬到聖母院高塔頂端鳥瞰巴黎街景。

負責《刺客教條：大革命》美術設計的設計師繆賽（Caroline Miousse）在2014年受訪時提到，為了在遊戲中完美重現大革命時代的聖母院，他造訪該座建築物無數次，並和歷史學家一起分析相關資料，花了超過兩年的時間，才完成聖母院的數位復原工作。雖然遊戲因為版權問題無法完整還原建築物的某些雕塑、彩色玻璃等藝術作品，但整體來說已將聖母院高度還原，精細程度甚至遠高於Google Earth。

在聖母院傳出失火消息後，全球有許多網友紛紛在推特上傳在《刺客教條：大革命》遊戲中攀爬聖母院的影片，懷念聖母院的過往風光，網友們也紛紛留言：「打開『大革命』並爬上聖母院，這可能是我目前唯一能夠看到它的方法。」、「打開遊戲，想去幾次就去幾次。」、「感謝育碧，讓我們在悲劇發生後仍可以繼續探索歷史。」、「看來今天要再玩一次。」

相關影音連結：

Assassin's Creed: Unity | Recordando #NotreDame pic.twitter.com/KIWL8aNCRR — ✪ KAKAROT ✪ （@KAKAROT_BCN） 2019年4月15日

Seemed appropriate to play this again today. #AssassinsCreedUnity #XboxShare pic.twitter.com/5yUSqivZiO — newcastle was a mistake （@badger_honey23） 2019年4月16日

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