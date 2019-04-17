斗六迓媽祖文創品潮感十足 創意來自他們

2019-04-17 13:41

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六市媽祖文化節即將開跑，斗六受天宮推出一系列媽祖文創商品搶先亮相，香火袋、抱枕與零錢包可愛吸睛，文創品創意來自分別是音樂老師、室內設計師的高中同學。

擔綱設計文創品的蔡宗憲、葉俊辰分別是音樂老師、室內設計師，蔡宗憲的阿公曾是受天宮的宮主，童年幾乎都在媽祖廟玩耍，希望把媽祖信仰文化推到年輕世代，4年前拉著高中同學葉俊辰擔任志工，現在兩人分別擔任受天宮的文宣組長、副組長。

今年媽祖文化節，受天宮推出4款分別代表長壽健康、多子多孫、讀書學問、富貴平安的媽祖平安符，千里眼和順風耳抱枕、鑰匙圈等等文創商品，件件精美又深具「潮」感，深獲信徒喜愛。

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