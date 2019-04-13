鹿港「（竹敢）郊四媽」被搬家？ 文化局：合約到期

2019-04-13 00:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全台瘋媽祖，而前彰化縣文化局長陳文彬則是在幫鹿港「郊行博物館」的「（竹敢）郊四媽」在搬家；陳文彬質疑這是因為政黨輪替才讓媽祖被迫搬家，對此文化局強調，這是因為一年一約委外經營，去年合約已到期，跟政黨因素完全無關。

陳文彬表示，在就全台灣都在迎媽祖之際，鹿港小鎮卻有一群長輩，趕在「媽祖生」之前，幫「（竹敢）郊四媽」從歷史建築鶴棲別墅搬到後車巷的老屋，令人非常感傷。

陳文彬指出，「郊行博物館」是他在文化局長任內主推的政策，因為鹿港能夠成為「二鹿」，就是靠著河港商貿而繁榮，也造就了清代時期「八郊」的商業文化組成，而鶴棲別墅是「八郊」當中的泉郊王家早期經營「金融信託業」所在地，因此，在鶴棲別墅設立「郊行博物館」，並邀請「八郊」中唯一還在運作的「（竹敢）郊金長益四媽會」進駐。

陳文彬強調，「郊行博物館」的精神不只是文物的展示，更希望透過郊行媽祖信仰的進駐，成為活的博物館，讓遊客來到鹿港，能夠更深刻認識郊行文化，無奈因政黨輪替必須搬離，未來，「郊行博物館」將從以前的官民合作，轉型為民間自主經營，讓郊行文化發揚光大！

文化局表示，鶴棲別墅2016年修復完成，因為土地所有權人代表人授權縣府全權處理重建，並同意重建完成後無償提供10年使用權，因此，採取主題經營策略，以一年一標方式委外經營，2018年以「郊行博物館」為主題，由於合約已期滿，希望今年能夠以不同主題來展現鹿港特色。文化局強調，這是很單純的合約期滿，完全與政黨無關！

鹿港「八郊」也就是泉郊、廈郊、南郊、（竹敢）郊、油郊、糖郊、布郊、染郊，清代「郊」的組織也就是現在的商業同業公會性質，（竹敢）郊為日用雜貨商組成。

備註：（竹敢）字：上「竹」下「敢」。台語發音為（kám）。

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