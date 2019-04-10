媽祖靈驗！美學者訪台獲贈神像喜得子 寫書人也抱孫

2019-04-10 21:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全台瘋媽祖！但媽祖到底有多靈驗？

列為彰化縣無形文化資產的「同安寮十二庄請媽祖」宗教活動，由施坤鑑執筆的《神祐同安寮》一書今天發表，書中除了詳述百年來的宗教活動的歷史與由來，還有記載媽祖婆婆飄洋過海到美國，讓美國學者夫妻如願生子。

施坤鑑說，早年曾有美國學者葛伯納夫妻，來到埔鹽鄉新興村做田野調查，因為村民知道這對夫妻還沒有一男半女，就在他們要返回美國時，特別送了一尊媽祖神像給夫婦倆紀念，他們回美國後果真懷孕生子，傳為美談。

而施坤鑑因為寫書寫到壓力大，常常睡不著，也吃不下，遇到重重困難，差點要放棄，都是媽祖給他力量，才讓他走下去，尤其是寫書前後花費2年多時間裡頭，媽祖還讓他如願當上祖父，更是讓他感謝媽祖有靈，給予全家的保佑。

《神祐同安寮》一書全由民間募款出版，由彰化縣同安寮文化協會與彰化縣同安寮福安宮管理委員會共同策劃，趕在本月13日十二庄請媽祖前夕發表，書中紀錄同安寮十二庄15間宮廟的歷史淵源、建廟緣起與沿革。

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