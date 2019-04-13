賴︰聞聲救苦 學媽祖精神

2019-04-13

〔記者俞肇福、彭琬馨／綜合報導〕民進黨中執會通過總統初選延期，前行政院長賴清德昨天說，既然黨中央已經決定初選延期，事緩則圓，他也會進行一場君子之爭，爭取國人支持。如果人民支持他通過初選，他有機會承擔台灣的責任，一定會學習媽祖「聞聲救苦」的精神，解決艱苦人的問題。

賴清德昨天下午到基隆慶安宮舉行「用行動帶來希望」的簽書會，受到民眾熱烈歡迎，支持者大喊「總統好」。

賴清德表示，黨中央決定初選延期，事緩則圓，他希望大家以大局為重，大家團結繼續往前走，他會更加努力，不會放棄。

賴清德特別呼籲雙方支持者不要互相攻擊，尤其是網軍，講自己所支持候選人的好處及優點在哪裡，不必要特別針對對手進行攻擊，特別是不實的攻擊。

上屆六百多萬票已分散 盼藉初選凝聚

他強調，希望藉由初選團結黨內，讓已經分散的力量能夠凝聚，現在的狀況是，蔡英文總統在二○一六年總統大選所獲得的六百多萬選票已經分散，有一部分繼續支持蔡總統，有一部分支持他，有一部分支持其他候選人，在這種情況下，他希望借重初選的民主程序，來團結黨、團結分散的力量，凝聚起來取得國人支持，才能打贏明年總統選戰，讓立委席次不會受到太大衝擊，這也是他參與初選的目標。

賴清德也表示，他與蔡英文總統是在同一個方向，就是台灣越來越好，不會有「火車對撞」的情況，他與蔡總統也許理念、作法有些不同，但絕不是方向有差異，所謂「火車對撞」是一百八十度的相反方向，他希望國人能夠清楚了解。

不滿初選延後 蔡明憲宣布退黨

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲因不滿初選期程延長，昨發表退黨聲明，呼籲民進黨要尊重初選制度；賴清德對此表達不捨，強調投入初選就是希望重新找回創黨精神，黨是屬於大家的，希望民進黨員不要再退黨了。

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