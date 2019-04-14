只差3小時！大甲媽、白沙屯媽 埤頭合興宮擦身而過

2019-04-14 00:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖與白沙屯拱天宮媽祖，6天前分別相隔3小時起駕遶境進香，當時就不少人預測，兩大天后會不會睽違11年重演世紀會香，今日下午1點10分大甲媽祖鑾轎先於彰化埤頭合興宮停駕，直至下午2點半才沿著斗苑東路離開，下午近5點，白沙屯則沿著台19線抵達埤頭，並駐駕合興宮，兩大天后僅差不到3小時就能相遇，令不少信眾大嘆「好可惜」。

13日凌晨2點大甲媽從西螺福興宮起駕，白沙屯則從5點於虎尾起駕，有鑑於「粉紅超跑」速度，不少民眾就期待白沙屯能追上大甲媽在彰化相遇，下午1點大甲媽選擇於埤頭合興宮停駕，白沙屯也準備起駕，路線更是朝著埤頭方向穩穩前進，不過因適逢週末假日，香丁腳暴增至4萬多人，回鑾速度減緩許多，兩大天后仍無緣於埤頭相會，但一前一後抵達合興宮，已讓埤頭鄉親興奮不已，入夜後有不少民眾捧著花，排成近100公尺人龍向白沙屯媽祖祈福。

「這是史上第一次」合興宮副總幹事張良文說，這機緣很難得，因為白沙屯路線不一定，這次卻有股力量，冥冥中在牽引，很玄啦！回顧廟史，這也是同一天內大甲媽與白沙屯媽同日停駕、駐駕，這對廟方與埤頭人而言是個很好的兆頭。

張姓民眾說，今年很難得，一日兩大天后駕臨埤頭，特地買花來向白沙屯媽祖祈福；來自台中大里的陳小姐說，聽說白沙屯很靈驗，趁假日來彰化鑽轎腳，祈求媽祖保佑平安。

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