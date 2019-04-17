不再為雨天所苦！中央大學團隊研發室內太陽能電池

2019-04-17 13:25

〔記者簡惠茹／台北報導〕不再被雨天所苦的室內太陽能電池誕生！中央大學不僅開發出新世代弱光太陽能電池，比矽晶太陽能電池室內發電功率高50%，室內照明20分鐘就能充飽智慧型手機，更成立台灣唯一整合戶外和室內光源檢測的太陽能電池驗證實驗室，連日本公司都聞名而來。

中央大學新世代光驅動電池模組研究中心主任吳春桂表示，科技部從2012年起在中央大學建置有機太陽能電池研究量測實驗室，實驗室目標包含開發太陽能電池材料、製程技術精進和電池效能驗證，相較於現在市面上主流的矽晶太陽能電池受限於天氣因素，弱光太陽能電池不僅能在室內使用，材料使用更只有矽晶的10分之1，室內發電功率比起矽晶太陽能板高出20到50%以上，此外，實驗室也從2017年取得ISO/IEC 17025國際認證的太陽能電池校正實驗室。

中心助理教授陳家原分析，現在主流市場都是矽晶太陽能電池，新世代光驅動電池「弱光太陽能電池」則使用鈣鈦礦、染料敏化或有機薄膜材料，由於矽晶太陽能電池可接收的波長範圍較廣，250奈米到2500奈米，但是室內可見光波長則是380奈米到780奈米，所以矽晶太陽能電池移到室內後轉換效率不佳，只有10%左右。

但是弱光太陽能電池在材料和製程上有所突破，主要集中轉換可見光，所以室內光電轉換效率可以達到30%，足以驅動手機充電、物聯網相關物件，例如智慧家電，以及溫濕度等感測器，2015年實驗室研發出第一個弱光太陽能電池後，去年跟廠商再度合作開發出900平方公分的弱光太陽能電池，充飽一支智慧型手機只需20分鐘。

科技部指出，台灣的弱光太陽能電池研究帶動國際學術界，台灣相關論文發表量是全世界第6名，設置在中央大學實驗室的期刊也曾登上國際頂尖期刊「自然」系列，去年日本公司看中台灣驗證技術，簽訂合作備忘錄，希望由台灣來驗證他們的太陽能電池，科技部指出，台灣弱光太陽能電池研究站在國際尖端，相關論文發表量達全球第6。

陳家原表示，驗證實驗室不僅是台灣唯一，更是國際上難得整合驗證戶外光源和室內光源，可驗證的太陽能電池材料涵蓋傳統矽晶太陽能電池，到弱光太陽能電池鈣鈦礦、染料敏化和有機薄膜等等，驗證的速度更快，一般送件到日本可能需要2到3個月的時間，他們2個禮拜內就能有結果，因此受到日本公司的青睞。

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