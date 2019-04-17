董事長爺爺捐口罩防空污 家鄉5校學童受惠

2019-04-17 13:24

〔記者楊金城／台南報導〕熱心公益，學童口中的戴爺爺、康那香企業董事長戴榮吉今天特地回到母校台南市將軍區漚汪國小，捐贈康那香新研發KNH PM2.5的3D立體口罩給將軍區漚汪、將軍、苓和、長平及鯤鯓等5所國小540位學童每人口罩一盒。

5所國小校長代表回贈感謝狀，感謝戴榮吉對故鄉學童的愛心與關懷。

戴榮吉說，空污問題受到民眾關心，如何防制PM2.5成為全民最重視的健康課題之一，康那香企業因此積極投入防制PM2.5口罩研發工作，並且取得認證。近期更考量不同族群需求及實用效果，研發兒童、幼童及幼幼童等3種尺寸3D立體口罩，盼為下一代保護健康。

康那香繼月初捐贈1100盒3D立體口罩給台南市社福團體後，戴榮吉基於感恩故鄉的心情，再度回饋故鄉，用實際行動捐贈新研發KNH PM2.5 3D立體口罩給每位故鄉學童，並喚起鄉民對健康的重視，防護空污的危害。

漚汪國小學生李孟勳、陳芝菱說， 很喜歡3D立體口罩，戴起來很舒服，有溫暖的感覺，謝謝戴爺爺的關心。

康那香企業捐贈新研發KNH PM2.5的3D立體口罩給將軍區5所國小540位學童每人口罩一盒。（記者楊金城攝）

康那香企業董事長戴榮吉（左一）為學童戴上防PM2.5的3D立體口罩。（記者楊金城攝）

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