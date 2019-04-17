傳承三代布莊 潮州鎮隱藏版活歷史

2019-04-17 08:23

〔記者邱芷柔／屏東報導〕傳承三代的布莊，在面臨成衣蓬勃發展的衝擊後，鎖定客群轉型為原住民服飾專賣店，一賣就賣了近百年，儘管三代老闆都沒有原住民血統，卻吸引部落族人一代接著一代的上門，屏東潮州鎮第一市場裡的義發布莊，不僅成功將傳統產業化危機為轉機，更是原住民族和漢人交易活動的活歷史。

布莊第三代張瓊文說，早年交通不便，潮州第一市場外有個公車轉運站，因此鄰近的鄉鎮像是來義、泰武鄉原住民，都會到這裡搭車、轉車，然後順便到市場裡買民生用品，當時也有不少原住民會帶著山上的番薯、芋頭來寄賣，或是跟阿公換取布料。

因為與原住民頻繁交流，潮州第一市場早年被當地人稱為「魁儡仔市（魁儡是早年對原住民歧視的稱呼）」，在潮州長大的張瓊文說，阿公從經營布莊起家，後來到處都買得到成衣，越來越少人會買布裁衣，但重視傳統文化的原住民，婚喪喜慶都會穿戴傳統服飾，這些具有獨特文化意義的服裝，成了布莊轉型的契機。

義發從第一代面臨成衣衝擊逐漸轉型，第二代由張瓊文的媽媽接棒，搭上原住民保護自身文化的意識抬頭，店內除了販售布料，有了越來越多的原住民織品與配件，20多年前返鄉接手的張瓊文，現在更與部落藝師們合作，店內除了玲琅滿目的排灣族、魯凱族的服飾與材料配件，還有部落藝師們的琉璃珠、織品創作，因為貨品齊全、價格平實，還有從台東來的客人，不少原住民顧客更表示「從小女孩買到當阿嬤！」

張瓊文說，她很喜歡原住民樂天敦厚的個性及部落服飾特色，琉璃珠、圖騰等更能看見文化傳承的痕跡，深深吸引著她，儘管潮州第一市場幾經改建，很多顧客仍然是老人家帶著年輕人來，一代傳一代，所以她也繼續守著老店，培養新一代的顧客，並分享老店與第一市場的故事，讓更多人看見地方產業與文化。

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